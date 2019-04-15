Кинотеатр "Киев" будут сдавать в аренду за два миллиона гривен в месяц

Срок действия договора аренды составляет 10 лет

Фото: Виталий Лазебник

В понедельник, 15 апреля, состоялся открытый конкурс на право аренды помещения кинотеатра "Киев" в центре города, победителем стало ООО "Синема-Центр" с предложением в 2,119 млн гривен в месяц без НДС. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Таким образом, поступления в бюджет столицы от аренды помещения увеличатся в 45 раз. Как известно, предыдущий арендатор платил 47 тыс. грн в месяц за аренду помещения кинотеатра", - говорится в сообщении.

По заверению КГГА, за кинотеатром в дальнейшем сохранится фестивальное и арт-хаусе направление, а арендатор будет четко выполнять поставленные условия конкурса, что будет контролироваться.

Срок действия договора аренды составляет 10 лет, в течение этого срока Киеврада не будет принимать решение о приватизации этого объекта. В случае невыполнения арендатором условий договора, вопрос будет решаться в судебном порядке.

В конкурсе на аренду помещения кинотеатра "Киев" принимали участие: общественная организация "Фонд "Молодость", ООО "Планета Кино", ООО "Синема-Центр", ООО "Сантини Фьюжин", ЗАО "Мультиплекс-Холдинг".

Ранее киевляне, чтобы спасти любимый кинотеатр, составили петицию на сайте Киеврады, призывая власти обеспечить дальнейшую работу кинотеатру "Киев".

Напомним, в прошлом году в столице прекратил свою работу кинотеатр "Кинопанорама" на улице Шота Руставели.

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