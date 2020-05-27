Кинотеатры возобновляют работу в Киеве: когда можно будет сходить в кино

С 30 мая в Киеве возобновят свою работу крупные торгово-развлекательные центры. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Крупные ТРЦ смогут снова открыться для посетителей, только без работы развлекательных зон. Закрытыми будут оставаться и кинотеатры, которые размещены в ТРЦ. Сайт "Сегодня" выяснял, когда в Киеве могут открыть кинозалы для любителей кино.

Сейчас в городе закрыты все кинотеатры – и частные, и коммунальные. Некоторые заведения спасаются тем, что готовят и продают попкорн на вынос. В некоторых коммунальных кинотеатрах, используют вынужденный простой из-за карантина и делают ремонт.

В Госпродпотребслужбе Киева, говорят, что кинотеатры будут открыты в самом последнем этапе выхода из карантина.

"Открытие столичных кинотеатров под вопросом. Кинотеатр – это место массового скопление людей, и в них есть высокий риск распространения инфекции. Тут люди находятся в закрытом помещении более чем 15 минут. Это – опасно. Прежде чем их открыть, нужно проанализировать общую динамику заболеваний в городе в течении двух недель. Владельцы должны провести все необходимые мероприятия по дезинфекции. Поэтому решение по открытию кинотеатров будет принято позже", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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По его словам, после смягчения карантина, бизнес в Киеве заработал – 90% предприятий в городе возобновили свою деятельность. А вот кинотеатры пока остаются закрытыми.

"Открытие кинотеатров полностью зависит от принятия решения на уровне правительства и министерства здравоохранения Украины. Как только будет принят такой документ – кинотеатры могут открыться. У владельцев крупных киносетей разные мнения на это счет. Одни считают, что кинотеатры уместно открыть в конце сентября, другие предполагают, что это можно сделать уже в июле. Предварительно кинотеатры планируют открыть 16 июля, – рассказала сайту "Сегодня" Людмила Горделадзе, член Совета по государственной поддержке кинематографии, учредитель ООО Киноман (ТМ Кинотеатр "Жовтень").

Однако, по мнению эксперта, спешить с открытием кинотеатров не стоит.

"Лично я считаю, что эта дата преждевременная. Думаю, кинотеатры нужно открывать в конце августа. Июль всегда был плохим месяцем для отрасли – в этот период резко падает посещаемость зрителей и их активность возобновляется в конце августа. Думаю, нужно дождаться этого времени. Получить разрешение от Кабмина и четкие инструкции от МОЗ, в которых будут прописаны требования работы этого бизнеса в условиях выхода из адаптивного карантина", – объясняет Людмила Горделадзе

Между тем, открытие летних кинотеатров под открытым небом эксперт считает целесообразным ходом.

"Это хорошая идея – открывать летние кинотеатры временного типа, на открытом воздухе. Таким образом, получится удовлетворить потребности многочисленных киноманов, которые уже соскучились за просмотрами кино на большом экране. Также уместно открывать автокинотеатры. Но они – лишь маленькая возможность выхода из сложившейся ситуации, но, увы, не бизнес. Это скорее акт отчаяния кинематографистов и зрителей", – добавляет Людмила Горделадзе.

При этом, новые голливудские релизы, возможно, появятся только в июле.

"Для кинотеатров очень важно, что именно они будут показывать зрителям из нового кино. Это ведь бизнес, а не благотворительность! Некоторые отечественные компании предлагают кинотеатрам показывать зрителям фильмы, которые были отсняты несколько лет назад. Даже если эти картины будут бесплатно предоставлять кинотеатрам, то это не будет бизнесом, а большим риском. Ведь зритель может и не пойти на старое кино. Поэтому, было бы логично дождаться новых фильмов и в конце августа – начале сентября начинать работу кинотеатров", – поясняет сайту "Сегодня" Людмила Горделадзе.

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Напомним, что на прошлой неделе глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил сайту "Сегодня", что кинотеатры в столице будут открывать "в самый последний момент", то есть "на последнем этапе выхода из карантина".

Как уже сообщалось, с 22 мая в Украине ожидается второй этап выхода из карантина. Будут вновь разрешены спортивные соревнования, но без зрителей, откроются отели, кроме хостелов, и детские садики, а также опять запустят общественный транспорт.

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