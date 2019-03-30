Клады Киева: где в городе находят сокровища

Большинство старинных ценностей находят случайно, а легендарные клады до сих пор не обнаружены

Фото: facebook.com/oleksandr.nykoriak.

Клады Киева: где в городе находят сокровища Мила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e41/c31/5c9e41c31f357.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e41/c31/5c9e41c31f357.jpg 2019-03-30T08:23:00+02:00 Другие новости Большинство старинных ценностей находят случайно, а легендарные клады до сих пор не обнаружены

Киев, как и все древние города, хранит немало тайн. В том числе – имеющих материальную ценность. И хотя клады в городе в наше время находят не так часто, как в начале прошлого века, ценные находки из древних времен все же случаются.

Так, недавно на Подоле активисты во время высадки деревьев нашли римские монеты и глиняные черепки. Правда, позже выяснилось, что находка является современным тайником, а не кладом из далекого прошлого.

"Это нашли чей-то тайник, причем современный. Потому что там вещи, которых в Киеве не было и не могло быть, они частично расчищены современным реставратором и находились на глубине 30 сантиметров. А в этой части Киева культурный слой времен Киевской Руси начинается на глубине около 1,5-2 метров. И ниже этой находки был советский бетон", – объяснил сайту "Сегодня" Вячеслав Баранов, научный сотрудник института археологии НАН Украины.

По мнению специалиста, это монеты, вероятно, были приобретены на специализированном сайте, либо украдены, а потом спрятаны, причем совсем недавно.

Между тем, в конце прошлого года на территории Старого Киева археологи раскопали клад времен начала прошлого века. В тайнике, который обнаружили в подвале снесенного старого дома, расположенного на территории заповедника "Древний Киев", были спрятаны около двух килограммов серебряных монет, которые датируются временем от 1817 до 1912 года.

По легендам, "заначку" сделал банковский работник учреждения, которое располагалось в соседнем здании. По мнению археолога, клад, вероятно, могли спрятать в подвале в 1917-1918 году, во время революционных событий и постоянной смены власти в городе и стране.

"Сейчас монеты попали к археологам и после реставрации будут переданы в экспозиции музея археологии Института археологии НАНУ. Ну и, конечно же, абсолютно согласен с археологами о том, что эта находка который раз демонстрирует важность археологических исследований при строительстве на территории старого города", – сообщил Александр Никоряк, директор Департамента охраны культурного наследия КГГА.

Фото: facebook.com/oleksandr.nykoriak

"Сегодня" выяснили, где в Киеве чаще всего находят клады и в каких уголках столицы все еще могут быть спрятаны несметные сокровища.

Где и как находят клады в Киеве

Во времена "строительных бумов" в 19-20 веках в центральной части города древние сокровища времен Киевской Руси находили едва ли не каждый год. Особенно часто – в окрестностях руин Десятинной церкви: из 30 больших кладов, найденных на территории Старого Киева, 16 обнаружили именно там. Тогда даже бытовала шутка: "куда лопатой не ударь – там сразу клад". Как правило, сокровища находили случайно – при земляных работах или после обильных ливней, когда на холмах случались оползни. Считается, что не менее трети ценных находок времен Киевской Руси нашли именно в Киеве.

Клады в городе находили по удачному стечению обстоятельств.

"Часто находили сокровища, когда кто-то просто шел по кургану и проваливался в яму, где лежал клад. Особенно много таких историй происходило в начале 20 века. Где был город – там и прятали. В 70-х годах, например, археологи нашли клад на Кудрявской, до этого – в Михайловском златоверхом монастыре был найден клад во время раскопок. Это всегда находка случайная, даже когда археологи копают", – говорит Вячеслав Баранов.

Кстати, окрестности Михайловского монастыря также считаются одним из "кладонасыщенных" мест столицы. Еще одну древнюю "заначку" археологи нашли при работах, которые проходили перед строительством здания на Владимирской, 12, в 1998 году – медные блюда, кувшины и казан. Сокровища поновее, времен начала 20 века, нередко находили на Подоле, где жители прятали свое имущество от революций и войн – как и клад, обнаруженный в конце 2018 года.

Правда, сообщать о ценных находках горожане не спешили во все времена. В начале прошлого века найденное зачастую присваивали землекопы, а в нынешнее – рабочие или владельцы территорий, где находят ценности. Археолог признается: за 20 лет практики клады, которые находили простые люди, никуда не передавались. При этом, специализированные сайты полны старинных находок.

Случаются и исключения. Так, в 1913 году на территории усадьбы доктора медицины Ивана Сикорского – отца знаменитого авиаконструктора (она находится на улице Ярославов Вал, 15), рабочие раскопали медный казан, в котором были тысячи серебряных монет 13 века и золотые браслеты. Профессор отдал найденное археологам на изучение. Позже часть сокровищ отправили в Эрмитаж, а остальное вернули Сикорскому.

Ценную находку передали в музей и в 2001 году. Одна из крупных IT-компаний делала ремонт в офисе на Подоле и обнаружила в помещении клад. 68 предметов из серебра конца 19 начала 20 века передали государству. В настоящее время клад хранится в музее Истории Киева.

Археологи все найденное также передают в музеи.

"В кладах обычно – изделия из драгоценных металлов, у нас есть отдельная процедура, как они передаются. Это должно проходить в течении одного дня, составляется отдельный акт. Находки направляем сразу в фонды института или в золотую кладовую", – рассказал "Сегодня" научный сотрудник.

Он отметил, что находку активистов, садивших деревья, археологи также посоветовали передать музею. Между тем, множество сокровищ, о которых гласят городские легенды, до сих пор не найдены.

Легендарные сокровища: клады в подземных галереях и киевская "Атлантида"

Считается, что в столице – около 50 подземных лабиринтов, однако точного количества созданных еще в древние времена пещер и подземных ходов точно неизвестно. Поговаривают, что там есть немало ценного, спрятанного горожанами от нашествия на город вражеских войск во все времена.

К примеру, есть легенда о княжеских сокровищах, спрятанных в подземельях возле Выдубицкого монастыря, которые спрятали от кочевников. Часть из них нашли и разграбили, но главный клад правителя так и не нашли. Правда, где находится вход в подземелье – не знает никто.

Еще одна легенда гласит о подземельях Софии Киевской, где якобы спрятана библиотека Ярослава Мудрого, также поговаривают о том, что в неизведанных подземных галереях Михайловского монастыря, однако часть из них засыпана, а входы заложены кирпичом.

В целом, подземельями Киева ученые заинтересовались лишь в 19-20 веке, в то время большинство из них уже не использовались. Многие из них обнаружены случайно, при строительстве – как подземный ход на Андреевском спуске в 1870-х. Тогда изучить его не удалось: в нескольких метрах от входа все было засыпано землей. Так же нашли неизведанные пещеры в Старокиевской горе, на которой стоит Исторический музей.

А в пещерах в районе улицы Кирилловской на Подоле, по легендам, хранится золото гетьмана Мазепы. Горожане активно искали их, расчистив едва ли не каждый метр подземелья. О том, нашли ли что-то кладоискатели – история умалчивает, но пещеры оказались очень древними: по мнению специалистов, им более 4 тысяч лет.

Есть в Киеве и своя "Атлантида", или подводный "остров сокровищ". Много веков назад посреди Днепра, неподалеку от места, где сейчас мост Патона, был небольшой клочок суши, на котором был княжеский двор. Упоминание о нем есть в летописях, тогда его называли "Раем". Здесь обитали зажиточные люди. Еще существует теория, что именно там после смерти князя Святослава Ярославича в 1076 году его жена Ода велела закопать все свои сокровища, чтобы они не достались его брату Всеволоду. Потом Днепр изменил свое русло и остров ушел под воду – вместе со всеми ценностями. Правда, сейчас их никто не ищет: нырять с аквалангом в тех местах – небезопасная затея.

Кроме того, большинство легендарных кладов расположены на территории исторического заповедника "Древний Киев", а значит, в нынешние времена искать их – противозаконно, работы по исследованию здесь могут проводить лишь археологи. Однако современные "охотники за сокровищами" также не остаются без дел. Так, в Сети можно найти немало сообществ, в которых так называемые "копатели" обсуждают находки из лесов, где проходили битвы времен Первой и Второй мировых войн. После прогулок с металлоискателями и лопатами многие возвращаются со старыми монетами, гильзами, наградными знаками и сохранившейся старой утварью.

Находка одного из "копателей"

Историческую ценность такие находки имеют редко, зато пользуются популярностью у коллекционеров и антикваров.

Ранее мы писали о том, что необходимость закапывать ценности возникала в нескольких случаях, например, если человеку нужно было далеко и надолго уехать, а также в случаях военной опасности. Таковой, в частности, было нашествие хана Батыя. В 19 веке во времена строительного бума находки кладов стали настолько частыми, что превратились в своего рода промысел. Читайте по ссылке подробнее о том, какова история этих кладов.

Напомним, в Киеве чудом сохранился уникальный жилой дом XVIII века на Контрактовой площади, 7. "Сегодня" посетила старинную усадьбу и узнала, что в ней находится сейчас.

Тем временем, напомним, в суде Амстердама рассматривается дело о возвращении золота скифов. Подробности – в видео "Сегодня".

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.