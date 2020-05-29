Кличко дал Последний звонок для учеников в Киеве (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко лично "озвучил" Последний звонок для выпускников столичных школ. Сделал это мэр в онлайн-режиме во время своего брифинга, взяв в руки школьный колокольчик.

"К сожалению, карантин внес коррективы и в традиционный торжественный формат празднования Последнего звонка. Но он сегодня прозвучит. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, всех столичных учеников, телеканал "Киев" организовал праздник онлайн. И почти 18 тысяч выпускников столичных школ могут присоединиться к этому формату", – сказал Виталий Кличко.

По данным КГГА, участие в онлайн-церемонии Последнего звонка приняли тысячи учеников и учителей столичных школ, которые присоединились к телетрансляции и трансляций в социальных сетях. Мэр Киева поздравил всех выпускников, их педагогов и родителей с окончанием школы.

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"Дорогие выпускники, вы выходите во взрослую жизнь в очень непростое время. Но все вызовы можно преодолеть, когда есть цель и есть мечта! Желаю вам успехов, удачного ВНО и воплощение планов, которые вы себе наметили" – сказал Виталий Кличко.

Отметим, в этом году в школах из-за карантина в Украине решили не собирать детей на выпускной и праздник последнего звонка. Однако, в учебных заведениях решили провести эти праздники виртуально. Когда и как будет проходить завершение учебного года в Украине и выпускные для 11-х классов – узнавал сайт "Сегодня".

А как в этом году будет проходить ВНО, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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