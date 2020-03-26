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Кличко назвал новые данные о заразившихся коронавирусом в Киеве

26 марта, 12:12

Наталья Руда

Всего заболели 40 человек, среди них есть военнослужащий

В Киеве зафиксировано еще шесть случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 26 марта. Таким образом, всего на данный момент в Киеве уже 40 случаев заражения.

В частности, заразилась 35-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет.

Четверо инфицированных находятся в Александровской больнице, один человек – на самоизоляции дома и еще один, 70-летний военный, – в военном госпитале.

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Кроме того, на коронавирус были протестированы 1437 человек, еще 30 киевлян сейчас проверяются.

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Также Кличко напомнил, что частные клиники не всегда передают данные о положительных результатах на коронавирус государственным органам, что является опасным в сегодняшней ситуации с распространением вируса.

"Я хочу обратиться в правоохранительные органы жестко контролировать соблюдение законных процедур частными клиниками. Потому что некоторые из них сегодня тоже делают экспресс-тесты на коронавирус и не передают результаты положительных диагнозов государственным органам. А мы их потом получаем через Германию, или вообще не получаем. Я считаю это недопустимым", – резюмировал мэр.

В Киеве сейчас не работают садики, школы, университеты, ТРЦ, спортивные центры, так как действует карантин. Нарушителям ограничительных мер грозят штрафы:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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