Кличко – о коронавирусе и карантине в Киеве: полное видео брифинга мэра

Мэр озвучивает статистику за 27 мая и рассказывает о карантине в городе

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 27 мая, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице, а также об особенностях жизни города во время карантина.

Смотрите полное видео брифинга:

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Напомним, Украина с 1 июня перейдет на третий этап выхода из карантина. В случае соответствия регионов трем условиям для смягчения ограничений будет разрешено открыть бассейны, спортзалы, пустят межобластные железнодорожные и автомобильные перевозки, заявил главный санврач страны Виктор Ляшко.

Отметим, 25 мая в Киеве заработало метро. Хотя подземка и работает по старому графику и ценам, некоторые изменения все же есть. Теперь в подземку впускают только в масках, а на входе дежурят полицейские.

Напомним, также мы сообщали, что с 25 мая в Киеве возобновят свою работу все рынки и ярмарки. Кроме того, стало известно, что откроется в столице с 1 июня.

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