Кличко – о коронавирусе в Киеве: дольше всего выздоравливают младенцы и малыши

Дольше остальных от коронавируса выздоравливают младенцы и маленькие дети. Об этом говорят данные статистики по киевлянам, которые преодолели коронавирус.

"Приведу статистику по киевлян, которые преодолели коронавирус. Дольше выздоравливают младенцы и маленькие дети. На сегодня выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели в период пандемии. Как правило, они лечатся больше месяца", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, высокий процент выздоровления – среди людей в возрасте 30-49 лет. 16% уже вылечились. Но в это группе и самое большое число инфицированных – почти 39%.

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Самое сложное лечение – у пациентов, которым более 65 лет, более 13% пожилвх киевлян, которые заболели СOVID-19, уже вылечились. Однако в этой группе – больше всего летальных случаев.

"Вирус – не миф. Лечится он непросто, потому что до сих пор нет ни препаратов, ни вакцины против коронавируса. И каждый человек – в зоне риска. Особенно – когда вы идете в публичные места, пользуетесь общественным транспортом, общаетесь в крупных компаниях. Поэтому делайте это только при необходимости. Не пренебрегайте рекомендациями и правилами. Берегите свое здоровье!" – отметил Виталий Кличко.

Напомним, за сутки 26 мая количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось на 58 человек. Среди них 16 медиков. Один случай – летальный.

Напомним, по данным Кабмина, по состоянию на 7:45 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.

Отметим, Украина с 1 июня перейдет на третий этап выхода из карантина. В случае соответствия регионов трем условиям для смягчения ограничений будет разрешено открыть бассейны, спортзалы, возобновят межобластные железнодорожные и автомобильные перевозки.

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