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Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве 2 апреля: прямая трансляция

2 апреля, 12:05

Наталья Руда

Мэр столицы проводит брифинг по ситуации с COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 2 апреля, проводит брифинг о текущей ситуации с распространением коронавируса в столице.

Смотрите онлайн-трансляцию брифинга:

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Напомним, что по данным Министерства здравоохранения, на утро 2 апреля в Киеве подтверждены 160 случаев инфицирования коронавирусом. В Киевской области на данный момент зафиксировано 64 случая.

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Как сообщали новости "Сегодня", столица живет в условиях карантина с 12 марта. Сначала на дистанционное обучение ушли школы и университеты, позднее ограничительные меры ужесточили – закрыты ТРЦ, кинотеатры, бары и кафе, бассейны и спортивные комплексы. Также отменены междугородние перевозки, общественный транспорт в столице перевозит пассажиров только по специальным билетам, метро закрыто с вечера 17 марта.

Также закрыты детские площадки, ограничено посещение парков и зон отдыха. Штраф за нарушение карантина составляет минимум 17 тысяч гривен.

Вместе с тем, по городу до сих пор нарушают карантин и Кличко уже неоднократно призывал жителей столицы "не шастать". Подобные нарушения есть и в Киевской области.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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