Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 8 апреля, проводит брифинг о ситуации с распространением в городе короновирусной инфекции COVID-19.

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Напомним, согласно данным Министерства здравоохранения на утро 8 апреля, в Украине официально подтверждено 1668 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 35 человек выздоровели и еще для 52 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 206 новых случаев заражения.

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Накануне стало известно, что в столичные больницы, в которых лечатся инфицированные коронавирусом, завезли противомалярийный препарат "Плаквенил". Это лекарство медики в разных странах мира применяют сегодня для лечения COVID-19.

Отметим, что столица живет в карантине с 17 марта, хотя школы и университеты ушли на дистанционное обучение с 12 марта. Вместе с тем, ограничительные меры уже несколько раз ужесточали, это затронуло в основном сферу общественного транспорта и торговли. Кроме того, с 6 апреля в столице людям нельзя посещать без маски все общественные места.

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