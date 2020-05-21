Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

По состоянию на 21 мая в столице коронавирус подтвердился у 2475 человек

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 21 мая, проводит ежедневный брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Напомним, по состоянию на 21 мая в столице коронавирус подтвердился у 2475 человек, из которых за минувшие сутки – у 65, тогда как на 20 мая был 51 новый случай за сутки. Также накануне стало известно, что вспышки коронавируса выявили в двух общежитиях в столице и в Центре социально-психологической реабилитации детей. Кроме того, на минувшей неделе вспышку COVID-19 выявили в Дарницком доме-интернате:

В Киевской области по состоянию на 21 мая официально подтверждены 1316 случаев инфицирования коронавирусом, из них у 111 детей и 230 медицинских работников (данные за весь период). За последние сутки выявлено 55 новых случаев. Выздоровели 238 человек, в том числе 20 детей. За время пандемии умерло 29 человек.

Всего в стране зафиксировано 19 706 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 случаев инфицирования, тогда как вчера – 354. Всего в Украине исследовано 257 890 образцов методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 579 человек.

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