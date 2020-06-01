Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

По состоянию на 1 июня в столице зафиксировано 3 043 инфицированных коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 1 июня, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Напомним, по состоянию на 1 июня в столице зафиксировано 3 043 инфицированных коронавирусом (654 человека выздоровели), в Киевской области 1600 заболели COVID-19 (398 человек выздоровели).

Всего по Украине на 1 июня зафиксировано 24 012 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 340 случаев инфицирования, тогда как вчера – 468. 9690 инфицированных выздоровели, 718 – умерли. Всего в Украине 363 187 образцов исследовано методом ПЦР и 10944 образцов – методом ИФА. В общем заболели 1725 детей и 4621 медик. На амбулаторном лечении находятся 16 650 пациентов, из них 1443 детей и 3757 медработников.

Отметим, что с 1 июня в столице должны открыться детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы. Возобновят работу также учреждения высшего и профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов. При этом, согласно требованиям Минздрава, Киев не готов к очередному ослаблению карантина.

Также смотрите в сюжете, как в столице открываются ТРЦ:

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