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Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

6 июля, 12:00

Наталья Руда Наталья Руда

За сутки в столице зарегистрировали 59 новых случаев инфицирования

Мэр Киева Виталий Кличко проводит в понедельник, 6 июля, брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Смотрите прямую трансляцию:

Напомним, что в Украине по состоянию на 6 июля за сутки коронавирус выявлен у 543 человек, 13 человек умерли. Всего инфицированы в стране 49 043 человека. В Киеве за минувшие сутки зарегистрировали 59 новых случаев заболевания COVID-19, что ниже, чем было накануне – 78 случаев. Всего же в столице – 5 602 случая заражения.

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Тем временем в Киевской области коронавирус на 6 июля подтвержден у 2789 человек, в том числе в 236 детей и в 497 медицинских работников. За сутки подтверждены 15 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе числе у трех детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Из них два человека госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные 13 человек находятся на самоизоляции (под наблюдением). Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 54 больных. За сутки умер один человек – 71-летний житель села Беспятное Васильковского района. Мужчина скончался в Александровской клинической больнице в столице.

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Также смотрите в сюжете о новой вспышке коронавируса в Испании:

Новая вспышка коронавируса в Испании: як живет страна в условияхх пандемии

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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