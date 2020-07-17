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Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

17 июля, 12:01

Наталья Руда Наталья Руда

За сутки COVID-19 подтвердили у 76 человек

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 17 июля, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Смотрите прямую трансляцию:

Напомним, что по состоянию на 17 июля коронавирус в Киеве пошел на спад – за сутки заразились 76 человек, хотя почти всю неделю этот показатель был выше 100. Всего за время пандемии в столице COVID-19 подтвердили у 6689 человек.

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В Киевской области на сегодня уже 3184 инфицированных, из которых за сутки – 40 человек. При этом с 17 июля в регионе усилили карантинные ограничения. В частности, кафе, барам, ресторанам и ночным клубам запретили работать в ночное время. Также ограничили проведение массовых мероприятий.

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Отметим, что с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 57 264 украинцев. За минувшие сутки вирус подтвердили у 809 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировали во Львовской области – 132, Ровенской – 88, Ивано-Франковской – 67. Госпитализированы 211 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 838 человек.

Также смотрите в сюжете, как соблюдают карантин в салонах красоты и спортзалах:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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