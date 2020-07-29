Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

За сутки COVID-19 подтвердился у 132 человек, два человека умерли

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 29 июля, проводит брифинг о распространении коронавируса в столице.

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Напомним, что в Киеве на 29 июля зарегистрировано 7932 случая инфицирования коронавирусом, из них за сутки – 132 случая. Это один из самых высоких показателей за все время эпидемии. Последний раз такое число инфицированных за сутки озвучили 22 июля. За время эпидемии умерли 132 человека, двое из которых – за последние сутки.

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Тем временем в Киевской области на 29 июля подтверждено 3629 случаев заболевания. За сутки зарегистрировано 39 новых случаев, в том числе у троих детей в возрасте от пяти до 16 лет и у 36 взрослых. Из них 10 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, а 29 человек – на самоизоляции (под наблюдением). Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 60 больных с подтвержденным COVID-19.

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