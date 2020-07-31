Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

В столице за сутки COVID-19 подтвердился еще у 110 человек

Мэр Киева Виталий Кличко проводит в пятницу, 31 июля, брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал сайту "Сегодня", могут ли в столице закрыть метрополитен и грозит ли городу присвоение "красного" уровня опасности. Отметим, что 31 июля Министерство здравоохранения Украины инициирует проведение заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС для оценки эпидемических показателей в регионах и присвоения им соответственно "красного", "оранжевого", "желтого" и "зеленого" уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Вместе с тем, накануне в Киеве был побит новый антирекорд по коронавирусу за все время пандемии – за сутки COVID-19 был подтвержден у 199 человек. Это связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", где общее число больных достигло 133 человек.

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

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