Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 7 августа, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.
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Напомним, что по состоянию на 7 августа в столице зафиксировано 186 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. В Киевской области – 78 новых случаев за сутки, что является антирекордом за все время пандемии.
Отметим, что в Украине за сутки также зарегистрировано антирекордное число инфицированных – 1453 человек. Всего коронавирусом заразился 78 261 человек. Опасная болезнь уже унесла жизни 1852 инфицированных (33 за последние сутки). А 43 055 заболевшим удалось вылечиться (531 за последние сутки).
Ранее новости "Сегодня" поинтересовались у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, есть ли шанс, что осенью в столице отменят карантин. В частности, киевляне, которые уже устали от карантина, предполагают, что коронавирус просто перерастет в банальную регистрацию болезни или статистику, которую нам будут регулярно озвучивать.
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