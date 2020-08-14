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Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга

14 августа, 12:00

Наталья Руда Наталья Руда

Со следующей недели в столице начинают действовать правила "желтой" зоны карантина

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 14 августа, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

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Смотрите прямую трансляцию.

Отметим, что по состоянию на 14 августа в Киеве зафиксировано уже 10 160 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 158 – за минувшие сутки. За время пандемии умерли уже 150 человек, из которых за последние сутки – один человек. В Киевской области на 14 августа подтверждены 4 429 случаев заражения, заболевание у 52 человек подтвердилось за последние сутки. Жертвами коронавируса в области стали 76 человек, за сутки умерли четыре человека.

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Кроме того, с понедельника, 17 августа, в Украине начнет действовать новое разделение на карантинные зоны. Согласно нововведениям, столица попала в "желтую" зону.

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Вместе с тем, новости "Сегодня" сообщали, что в Украине 14 августа коронавирус побил очередной антирекорд – за сутки вирус подтвердили у 1732 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 19 украинцев (с начала эпидемии – 2011). Вылечить от COVID-19 удалось 46 797 инфицированных (581 за последние сутки).

Также смотрите о подделках справок по коронавирусу:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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