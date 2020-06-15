Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: трансляция брифинга

В столице подтверждены 3957 случаев коронавируса, из них за сутки - 53 новых случая

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 15 июня, проводит брифинг о ситуации с распространением коронавируса в столице.

Смотрите прямую трансляцию:

Реклама В тренде На самоизоляцию ушли шесть директоров школ: подробности о COVID-19 в Святошинском районе столицы

Напомним, по состоянию на 15 июня в столице подтверждены 3957 случаев коронавируса, из них за сутки – 53 новых случая. На 14 июня в Киеве было 3904 инфицированных коронавирусом, из которых за сутки – 66 человек.

Тем временем в Киевской области число людей, у которых за время пандемии подтвердился коронавирус, превысило 2000 человек. Всего в регионе заразились 2024 человека, из них за последние сутки – 29. Среди зараженных 167 детей и 394 медработника. Больше всего зараженных – в Киево-Святошинском районе (485), в Обуховском районе (256), в Бориспольском районе (90), в Броварском районе (82), в Белой Церкви (90), в Ирпене (102).

Отметим, что с 15 июня Украина запустила международное авиасообщение, однако большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходит восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама