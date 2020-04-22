Кличко о ситуации в Киеве с коронавирусом: трансляция брифинга

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 22 апреля, проводит ежедневный брифинг о ситуации с коронавирусом и карантином в столице.

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Напомним, по состоянию на 22 апреля в столице зафиксирована почти тысяча случаев инфицирования коронавирусом, из которых только за минувшие сутки – 97. В Киевской области за сутки число инфицированных коронавирусом возросло на 34 человека и достигло 390. При этом накануне сообщалось о массовом заражении людей в общежитии в Вишневом под Киевом.

При этом на 22 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом достигло 6592. Из них 174 летальных, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль допустил, что определенное смягчение карантинных ограничений, которые введены в Украине еще с середины марта, может начаться после 11 мая. По словам премьера, в правительстве разрабатывают модели восстановления экономики после карантина.

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