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Кличко озвучил новые данные по числу инфицированных COVID-19 в Киеве

1 апреля, 12:10

Наталья Руда

Мэр говорит только о 132 случаях

Мэр Киева Виталий Кличко озвучил новое число инфицированных в столице по состоянию на 1 апреля. Так, ранее Министерства здравоохранения называло 134 случая заражения, а городской глава на брифинге назвал 132 случая.

"С 25 случаев (за минувшие сутки – ред.) 12 мужчин – от 23 до 71 года, 12 женщин с 21 до 80 лет и один ребенок – девочка, которой немного больше оного года", – сказал Кличко.

Кличко уточнил, что 4 человека госпитализированы в Александровскую больницу, 7 – в больницу №4, 3 – в больницу №9 и один – в больницу №3. Остальные на самоизоляции.

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Согласно его данным, никто из инфицированных в последнее время не был за границей, все заразились в Украине.

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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