Кличко: пиковая ситуация с коронавирусом наступит в мае

Пик заболеваемости коронавирусом в Киеве прогнозируют на начало мая, заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов.

"Мы исходим из динамики заболеваемости и прогнозов, которые получаем от вирусологов. Период в начале мая обусловлен тем, что люди много контактировали во время праздников. Вербного воскресенья, Пасхи. И сегодня мы делаем все возможное, чтобы сдержать стремительное распространение вируса. Делаем все, чтобы защитить и наших медиков. Сегодня в Киеве зарегистрировано 1059 больных. Из них более ста – это именно медики, заболели, помогая пациентам в больницах", – отметил Виталий Кличко.

По его словам, в столичных больницах уже подготовили более 1700 коек для размещения больных СOVID-19. На сегодня в Киеве госпитализированы более 200 больных COVID-19 и почти 50 киевлян с подозрением на коронавирус.

"В случае необходимости город готов развернуть к 7000 коек", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Отметим, что в столичных больницах сейчас находятся 209 взрослых и 5 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще 43 взрослых и 5 детей – с подозрением на заболевание. В тяжелом состоянии 29 пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"С воспалением легких в настоящее время в больницах города находятся 434 больных. Только за минувшие сутки с диагнозом "пневмония" были госпитализированы 40 киевлян. Благодаря тому, что в столице таких пациентов обязательно тестируют на COVID-19, значительно повысился уровень своевременной диагностики коронавирусной инфекции, а соответственно – предоставление адекватной медицинской помощи этой категории больных", – сообщила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург.

Руководительница медицинской отрасли столицы также сообщила, что по состоянию на 22 апреля заболевание COVID-19 зафиксировано у 104 медицинских работников.

"74 из них (7% от всех заболевших киевлян) заразились, выполняя профессиональные обязанности, 30 – в быту. Состояние 16 наших коллег, к сожалению, нуждается в стационарном лечении", – отметила она.

Валентина Гинзбург обратилась к тем киевлян, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, призвав их соблюдать самоизоляцию до подтверждения вирусологического выздоровления.

"Для того, чтобы диагноз COVID-19 был окончательно снят, необходимо получить два отрицательных результата ПЦР-тестирования, проведенного с определенным интервалом по направлению врача. А до этого – продолжайте максимально ограничивать контакты с окружающими, чтобы не подвергать своих близких опасности", – сказала чиновница.

Напомним, по словам главврача Александровской больницы, сейчас в инфекционный отделениях заканчиваются места. Кроме того, лечебному учреждению подарили специальную "мобильную палату" для транспортировки больных коронавирусом.

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