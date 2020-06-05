Кличко подняли зарплату: названа сумма прибавки

Также прибавки получат главы администраций и чиновники во всех городах

Кабмин принял решение увеличить должностной оклад мэра Киева, который также является главой КГГА. Так, теперь зарплата Виталия Кличко поднялась с 17,76 тыс. грн до 19,36 тыс. грн, говорится в постановлении правительства №441 от 3 июня. Такой же оклад – у глав областных советов.

Рост окладов также касается и других чиновников:

Первые заместители и секретарь Киеврады – с 15,54 тыс. грн до 16,94 тыс. грн.

Заместители глав местных администраций – с 13,88 тыс. грн до 15,125 тыс. грн.

Директора департаментов в местных администрациях – с 8,2 – 7,5 тыс. грн до 8,8 – 8 тыс. грн – в зависимости от группы городов

Председатели райсоветов – с 14,27 тыс. грн до 15,52 тыс. грн

Городские, сельские и поселковые головы – с 9,5-15,54 тыс. грн до 11,5-16,94 тыс. грн, в зависимости от группы городов.

Напомним, ранее заместители главы Киевской городской государственной администрации по вопросам самоуправленческих полномочий Владимир Слончак и Марина Хонда подали декларации за 2019 год. Электронные декларации размещены на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Так, доходы Хонды за прошлый год составили: 11 347 грн – от предоставления имущества в аренду, 754 239 грн – зарплата. Отметим, что за 2018 год зарплата чиновницы составила 532 тыс. гривен. В графе "доходы" Слончак указал 615 385 гривен зарплаты за 2019 год. Напомним, что в 2018 году зарплата Слончака составила 571,7 тыс. грн.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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