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Кличко показал, как дезинфицируют дома в Киеве, где нашли COVID-19 (видео)

16 апреля, 13:11

Наталья Руда

Дезинфекция проводится гипохлоритом натрия

Мэр Киева Виталий Кличко показал видео дезинфекции подъездов в жилых домах, где выявлены случаи заражения коронавирусом или где киевляне находятся на самоизоляции.

"Относительно домов, где были обнаружены случаи заболевания или где люди находятся на самоизоляции. Там дезинфекцию проводят спасатели. У них есть протоколы, как это делать. Также они используют спецсредства, которые рекомендованы специалистами ВОЗ. Также ежедневно работники коммунальных предприятий и управляющих компаний обрабатывают подъезды жилых домов, придомовые территории и мусорные баки", – сказал мэр.

По данным городского главы, дезинфекция проводится гипохлоритом натрия, а на уборку подъездов и парков уже использовали около 100 тонн. Кличко уточнил, что ежедневно на обработку улиц выходит более 50 спецавтомобилей. Каждый день используют 600-700 литров спецсредств, которые добавляют в воду.

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Впрочем, киевляне показали, как коммунальщики "дезинфицируют" подъезд в Оболонском районе.

Ранее мы уже показывали, как в Святошинском районе столицы специалисты, облаченные в защитные костюмы, противогазы и баллоны с химикатами, ходят по подъездам и обрабатывают их средством "АкваДез+".

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Киев коронавирус дезинфекция

Источник: Сегодня

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