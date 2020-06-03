Кличко показал, как в Киеве убирают назойливую рекламу (видео)

С начала 2020 года с улиц столицы убрали более 7 тысяч рекламных конструкций, в том числе – с фасадов домов.

"Если в 2015-м году в городе было почти 12 000 наземных рекламных конструкций, то сегодня их – менее 5000. А к концу года, согласно схеме размещения наземных рекламных средств, количество такой рекламы будет 4390 единиц. Как мы и договаривались с операторами рекламного рынка", – рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр столицы также показал короткое видео о том, как работники "Киеврекламы" убирают большие конструкции.

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По словам Виталия Кличко, работы по наведению порядка не прекращали и во время карантина. Например, на улице Бойчука было 49 больших билбордов, из них 19 – на развязке. Все их демонтировали. Ибо, согласно правилам, на развязках нельзя размещать наземные рекламные средства. На самой же улице осталось 11 скроллов.

"Также по-другому теперь выглядит улица Борщаговская. На 88 конструкций оставили всего 28. Всего с начала 2020 года с улиц столицы убрали более 7000 рекламных конструкций и средств. В том числе, и с фасадов домов", – сообщил Виталий Кличко.

Также специалисты "Киеврекламы" разработали специальное приложение с новой услугой. "Создание эскиза вывески онлайн". Теперь оформить вывеску должным образом предприниматели могут не выходя из дома.

Отметим, Антимонопольный комитет Украины ввел штрафы за распространение ложной информации об эффективных "лекарствах против коронавируса". Запрет на рекламу "лекарств от коронавируса" вводится обязательными для исполнения рекомендациями АМКУ. Учесть их в своей работе должны фармацевты, рекламные компании и медиа.

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