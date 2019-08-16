Кличко показал, на что потратят деньги при реконструкции Киевского зоопарка (фото и видео)

Как сообщил мэр столицы, на площади перед новым входом уже установили скульптуру «Жираф» высотой 15 метров

Фото: Виталий Кличко/Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook показал видео, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка.

"Скоро столичный зоопарк предстанет перед гостями в обновленном формате. Работы по реконструкции зоопарка продолжаются. Посетители уже могли оценить обновленные озера у входа со стороны проспекта Победы, мостик между озерами и беседку над водой, павильон для пеликанов, смотровой амфитеатр. Сейчас строители работают, чтобы вскоре представить гостям зоопарка новый вход с подземным океанариумом, строят универсальный вольер для животных и птиц и приматник. Новый вход, кстати, будет на углу проспекта Победы и улицы Зоологической", - написал Кличко в комментарии к видео.

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По его словам, на площади перед новым входом уже установили скульптуру "Жираф" высотой 15 метров, которую хорошо видно с проспекта Победы. Будут на площади и известные скульптуры "Зубр" и "Львы" – вместо старых изготавливают новых зверей.

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Также Кличко напомнил, что попасть в зоопарк через новый вход можно будет в сентябре.

"Строительство универсального вольера планируем завершить до конца этого года. А приматник – летом следующего года. Мы хотим обновить формат зоопарка – создать максимально приближенные к естественным условия содержания для животных. Чтобы в столичном зоопарке не было клеток, а было открытое пространство", - подытожил Кличко, добавив, что используется опыт Германии, Франции и Швейцарии.

Напомним, в этом году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

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