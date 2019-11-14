Кличко проверил обновленный детсад на Оболони

Инспекция во главе с киевским мэром осмотрела площадки и помещения детского учреждения

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Детский сад N 593 на Оболони, который соответствует всем европейским стандартам, проверил столичный мэр Кличко.

В заведении — теплый пол, сверхсовременные спортплощадки, но не хватает преподавателей.

"Я тот человек, который приходит и ищет, где есть недостатки", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Есть ли песок в песочнице и насколько качественно спортивное покрытие? Виталий Кличко проверяет обновленный детский сад в Оболонском районе столицы. Не обошел и батут. Но прыгать не отважился. Упругость батута проверила работница детсада.

"Я один раз на мосту попрыгал", – шутит Виталий Кличко.

Рядом и будущие посетители сада. Пока мальчик Феликс еще не догадывается, что качаться вместе с ним собирается сам столичный мэр.

"Так, проверяем", – говорит Виталий Кличко, садясь на качели.

Мэр убеждает: в новом саду не только красиво, но и безопасно. По всей территории установили камеры наблюдения. Далее — инспекция внутри. И сразу — замечания.

"Для детей хорошо бы, они же заходят в сказку, должно быть хорошее настроение, разрисовать здесь стены", – "Элементы дорисуем", – обещают в детском саду.

Инспекция во главе с мэром осматривает холодильник, систему очистки воды. Затем – спортивный и музыкальный залы. Посетителям показывают фото учреждения до и после реконструкции.

"Это — уже история", – говорит Виталий Кличко, глядя на старую табличку садика.

Мэр отчитывается — на реконструкцию потратили 47 млн. ​​гривен. В комнатах для самых маленьких положили теплый пол, закупили принадлежности. За последние пять лет в столице построили или полностью восстановили 27 детсадов.

"Как быть директором этого детского сада?", – спрашивает Виталий Кличко у директора. "Я думаю, что это очень престижно, я буду стараться поднимать садик еще на лучший уровень", – обещает директор киевского детсада №593 Вита Шлапак.

Но несмотря на престиж и комфорт, на работу сюда не идут. Зарплата — маленькая. На 205 детей воспитателей не хватает.

"Студент, получивший образование, приходит в детский сад, и в городе Киеве получает чуть больше четырех тысяч гривен. Это мало. Мы должны рассмотреть, чтобы эти надбавки были больше", – говорит мэр Киева.

Ситуацию хотя бы частично попытаются решить в следующем году. В бюджет 2020 на образование заложили дополнительные 10%.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области забывчивый дедушка забрал из детсада чужого ребенка. "Похититель" объяснил полиции, что давно не видел внучку.

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