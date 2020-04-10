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Кличко рассказал, будет ли в Киеве "комендантский час"

10 апреля, 20:18

Мила Князьская-Ханова

Мэр в очередной раз призвал всех сидеть дома

В Киеве не будут вводить комендантский час, заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

"Во-первых, это не в компетенции городской власти. Во-вторых, контроль за соблюдением ограничительных мероприятий будет усилен тем, что правоохранители увеличат количество патрулей в городе в эти выходные, будут нести усиленную службу. Я также обращаюсь ко всем киевлянам придерживаться ограничений", – сказал Виталий Кличко.

Он сообщил, что на сегодняшний день правоохранители уже составили 705 административных протоколов в отношении нарушителей ограничений и взыскали в бюджет более 130 тысяч гривен.

"Поэтому еще раз подчеркну: если вы будете нарушать правила ограничений – вы будете за это платить. Извините, пожалуйста, те, кто не понял, будут наказаны штрафами", – отметил Виталий Кличко.

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Напомним, власти ряда областей Украины в связи с распространением коронавирусной инфекции заявили об ужесточение карантина и введении "комендантского часа". Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что именно благодаря карантинным мерам нашей стране удается сдерживать вирус.

Так, не выходить из дома в ближайшие выходные – 11 и 12 марта – настоятельно просят жителей Черновицкой, Волынской и Закарпатской областей. Власти Киевской области также рекомендуют руководителям городов ограничить передвижение граждан в выходные и праздничные дни.

Ранее и.о. главы КОДА Василий Володин заявил, что если люди в выходные и праздничные дни не будут соблюдать ограничительные меры, то карантин может затянуться до осени. По состоянию на 10 апреля в области зарегистрировано 140 случаев инфицирования коронавирусом.

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Киев комендантский час правоохранители Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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