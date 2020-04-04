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Кличко рассказал, как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве

4 апреля, 20:46

Елена Вус

Церемонии погребения отменены

Согласно протоколу врачей, для умерших от коронавируса COVID-19 в Киеве церемонии захоронения отменены и предусмотрена кремация.

Об этом заявил мэр города Киева Виталий Кличко в интервью для Радио Свобода, отвечая на вопрос о решении вопросов захоронения людей, умерших от COVID-19.

"Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило. Относительно этого протокола церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация", – подчеркнул Кличко.

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Напомним, что 4 апреля в Киеве за сутки было подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, всего число инфицированных выросло до 214 человек.

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Ранее мы сообщали, как в Киеве будут находить людей, которые общались с заболевшими. Также стало известно, могут ли остановить лифты в высотных домах в Киеве из-за карантина.

Стоит напомнить о том, что Киев закупил 400 видеокамер, которые будут измерять температуру тела и распознавать лица в рамках борьбы с распространением инфекции. Их цена составила 65 миллионов гривен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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