Кличко рассказал, как Киев будет выходить из карантина

Все начнется с постепенных послаблений, как в Европе

Постепенный выход из карантина в столице начнется после того, как будет преодолен пик распространения заболевания СOVID-19, рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Некоторые европейские страны, которые уже прошли пик заболевания, начинают ослаблять ограничения. Но очень осторожно и медленно. Я общаюсь с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств. Анализирую, как и что они делают в этой ситуации", – говорит Виталий Кличко.

Он отметил, что план поэтапного ослабления ограничений разработала и столица.

"Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно "оживлять" экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер", – рассказал мэр Киева.

Он отметил, что сегодня главное – как горожане преодолеют пик заболевания и насколько большим он будет.

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Напомним, правительство примет решение о продлении карантина в Украине, а Министерство здравоохранения подаст предложение о продлении ограничительных мер до 12 мая.

Отметим, что карантин в Украине заканчивается 24 апреля, но, как еще ранее анонсировали, украинцы точно еще будут сидеть дома до конца апреля. Как сообщали новости "Сегодня", накануне замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко также рассказывал, когда закончится карантин в Украине. Он тоже назвал возможную дату 12 мая.

Между тем, глава правительства подтвердил планы смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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