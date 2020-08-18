Кличко рассказал, как школы Киева подготовились к 1 сентября и что будет при вспышках коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко показал видео, как столичные школы готовятся принять учеников с 1 сентября. Также городской глава рассказал, как будут учиться дети при обнаружении вспышек COVID-19 в школах.

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На своей странице в Facebook Кличко сообщил, что посетил "Введенскую" гимназию № 107 и проверил, как учебное заведение соответствует правилам работы в условиях пандемии. В частности, вместо двух входов в гимназию открыли четыре. В учебных классах установили умывальники и создали две зоны для обучения на свежем воздухе.

"Планируется увеличить время на перерывы между уроками. Также в гимназии есть изолятор, куда будут отправлять детей до прибытия медиков – в случае подозрения на коронавирус. Закупили все необходимые дезинфицирующие и антисептические средства, моющие средства для обработки помещений, маски, бесконтактные термометры. На все учебные заведения город приобрел почти 3000 таких термометров", - рассказал мэр.

Кроме того, Кличко заявил, что власти подготовили несколько возможных сценариев обучения, если будут выявлены вспышки COVID-19.

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"В случае, если в некоторых школах будут случаи заболеваний коронавирусом, нами разработан поэтапный план, что мы в этих условиях будем делать. Мы не исключаем, что будем переходить на две смены обучения, мы не исключаем, что временно, если такие случаи будут, мы сможем некоторые классы изолировать, но процесс обучения не должен ни в коем случае прекращаться", – уточнил Кличко.

Ранее новости "Сегодня" писали, когда в столичных университетах начнется учебный год и как будут проходить пары у студентов в условиях пандемии.

Напомним, что Киев находится в "желтой" зоне карантина, в связи с чем были ужесточены ограничительные меры.

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