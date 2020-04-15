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Кличко рассказал, кому в Киеве делают ПЦР-тесты на коронавирус

15 апреля, 13:03

Наталья Руда

Лабораторно ПЦР-тесты исследуют в трех учреждениях

В Киеве ПЦР-тесты на коронавирус делают только тем, у кого есть симптомы инфицирования, кто вернулся из-за границы или контактировал с такими людьми. При этом лабораторно ПЦР-тесты исследуют в трех учреждениях. Об этом в ходе брифинга 15 апреля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Это Александровская больница, городская больница №4 и Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", – сказал Кличко.

Он уточнил, что ПЦР-тестов в столице сделали более 4000.

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"Мы постоянно покупаем необходимые реагенты и сами тесты. В основном – производства Китая и Южной Кореи. Сейчас в городе еще есть запас ПЦР-тестов. Их около тысячи. И уже сегодня мы ожидаем очередную партию этих тестов", - добавил мэр.

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Кличко отметил, что врачи сначала тестируют людей на другие виды вируса. Если другое вирусное заболевание не подтверждено, тогда материал передают для тестирования на коронавирусную инфекцию.

Ранее мэр опубликовал видео из городской клиничной больницы №4 в Соломенском районе, где лежат зараженные коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 15 апреля в столице зафиксировано уже 612 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 11 человек.

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Киев Виталий Кличко коронавирус ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

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