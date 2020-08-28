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Кличко рассказал, кто будет закрывать школы в Киеве при вспышках коронавируса

28 августа, 13:01

Наталья Руда Наталья Руда

Решение о закрытии учебного заведения или отдельного класса на карантин будут принимать санитарные врачи

В Киеве решения о закрытии школ или отдельных классов при выявлении вспышек коронавируса будут принимать санитарные врачи.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 28 августа.

"В столичных школах будут действовать меры безопасности, установила власть. А в случае вспышки коронавируса учителя и директора будут действовать в соответствии с рекомендациями санитарных врачей. Каждый директор, каждый учитель получил пошаговую инструкцию, что нужно делать в случае обнаружения больного ребенка. Решение же о закрытии учебного заведения или отдельного класса на карантин будут принимать исключительно санитарные врачи", – сказал мэр.

По его словам, в школах утром все дети и учителя будут проходить обязательный температурный скрининг. Также педагоги, в обязательном порядке, должны опрашивать детей об их самочувствии. Он отметил, что в каждой школе разработан свой алгоритм перемещения детей. Помещение учебных заведений будут минимум два раза в день обрабатывать дезинфекторами. Также на переменах, которые продлили во времени, будут осуществлять проветривание кабинетов.

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Также Кличко призвал родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ в школу.

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Напомним, что новый учебный год в Киеве начнется без школьных линеек. Также мы писали, как школы готовы принимать учеников в столице и на что жалуются родители.

Все подробности в спецтеме 1 сентября в Украине

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Киев школа карантин Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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