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Кличко рассказал, куда звонить при подорожании продуктов в Киеве

2 апреля, 13:04

Наталья Руда

По словам мэра, нужно обращаться в Контактный центр столицы 15-51 или - на горячую линию Антимонопольного комитета

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 2 апреля сообщил, что столичные власти мониторят ситуацию с ценами на продукты первой необходимости в магазинах и супермаркетах. Напомним, что раньше киевляне сообщали о подорожании продуктов после введения карантина, в ситуацию вмешался Антимонопольный комитет.

По словам Кличко, за последнюю неделю цены на основные продукты в столице не растут. Наоборот – в некоторых сетях и магазинах – выровнялись. А на некоторые товары даже снизились.

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"Призываю киевлян. Если увидите, что магазины снова начнут поднимать цены на товары первой необходимости, – сразу сообщайте или на Контактный центр столицы 15-51, или – на горячую линию Антимонопольного комитета Украины", - уточнил мэр.

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Напомним, что в столице запрещена работа продуктовых рынков и ярмарок. Продуктовые магазины и супермаркеты продолжают работать. Также Шевченковский районный суд Киева рассмотрел первое дело за нарушение правил карантина в столице и присудил женщине, которая торговала продуктами питания, штраф в 17 тысяч гривен.

Также смотрите в сюжете, где безопаснее покупать продукты:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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продукты Киев карантин

Источник: Сегодня

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