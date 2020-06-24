Кличко рассказал, насколько больницы Киева заполнены пациентами с коронавирусом

В больницах Киева сегодня находятся 232 пациента, которые лечатся от коронавируса, 51 человек – в тяжелом состоянии. Один больной подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Больше всего пациентами с COVID-19 заполнена больница №9. Об этом сообщил на брифинге в среду, 24 июня, мэр столицы Виталий Кличко.

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"В столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе – 9 детей. И 33 человека с подозрением на COVID-19. 51 больной – в тяжелом состоянии. Один – подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – рассказал городской глава.

По словам Кличко, с диагнозом "пневмония" за минувшие сутки госпитализировали 36 человек. Всего воспаление легких в медучреждениях столицы лечат 432 больных.

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Относительно заполненности коек в опорных больницах, где находятся инфицированные коронавирусом, то в Александровской больнице заполнены 57% коек, в больнице № 4 – 33%, в больнице № 9 – 75%. В городской детской инфекционной больнице – 33% коек.

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Напомним, что на 24 июня число жителей Киева, у которых за сутки подтвердился коронавирус, увеличилось на 99 человек. Такой показатель – один из самых высоких в столице за все время пандемии. Всего в Киеве коронавирус подтвердился у 4528 человек.

При этом в городе ослабили карантин.

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