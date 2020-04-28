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Кличко рассказал, сколько детей болеют COVID-19 в Киеве

28 апреля, 13:01

Наталья Руда

Также мэр обнародовал общую статистику по возрасту инфицированных

В Киеве по состоянию на 28 апреля коронавирус лабораторно подтвержден у 1298 людей, 78 – за минувшие сутки. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, среди заболевших 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет. И три девочки от 11 до 16 лет. 36 мужчин от 23 до 80 лет. И три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет. 22 пациента госпитализировали в больницы столицы. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в районах:

  • Печерский +8
  • Шевченковский +3
  • Соломенский +10
  • Днепровский +13
  • Святошинский +6
  • Деснянский +6
  • Подольский +5
  • Голосеевский +8
  • Оболонский +7
  • Дарницкий +12

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Инфографика: КГГА

Инфографика: КГГА

Кроме того, Кличко рассказал, киевляне какого возраста чаще всего болеют COVID-19.

"Из подтвержденных случаев среди инфицированных коронавирусом в столице: 44% женщин – 574 случая, и 56% мужчин – 724 человека. Среди больных 80 детей: 43 мальчиков и 37 девочек – это чуть больше 6%. 120 медработников – то есть 9%. Служителей церкви – 179 человек. Это 14%", - уточнил мэр.

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По возрастным категориям: дети до 17 лет – 80 человек или 6,2%. Киевляне 18-29 лет – 15,8% или 205 случаев. 30-49 лет – наиболее поражена категория – 43,4% или 564 человека. Киевляне в возрасте 50-65 лет – 23,2% – 301 случай. Люди 65 лет и старше – 11,4% или 148 больных.

"По статистике, больше болеют мужчины. И больше всего случаев – среди активной части общества – людей 30-49 лет. Пожилые люди больше прислушивались к призывам беречься и соблюдают правила", – резюмировал Кличко.

Ранее столичный глава озвучил план первого этапа смягчения карантина в столице после 12 мая.

Также смотрите в сюжете о вспышке коронавируса в общежитии в пригороде Киева:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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