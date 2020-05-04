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Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на вынос

4 мая, 14:27

Наталья Руда

По словам мэра, 5 мая комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение по работе кофеен

После протеста предпринимателей под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА) в понедельник, 4 мая, мэр столицы Виталий Кличко разъяснил, когда городские кофейни смогут работать на вынос.

Ранее предприниматели заявляли, что Кличко уже с 5 мая разрешил работать кофейням на вынос.

"Сегодня общался с предпринимателями. Разрешить продавать кофе на вынос – это один из шагов первого этапа послаблений, которые столица обнародовала раньше. В принципе, рестораны и кафе продавали и продают еду на вынос во время ограничений. Поэтому и кофе на вынос мы уже можем позволить. Завтра комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение об этом и о регламенте работы кофеен. И тогда они смогут уже работать на вынос. С соблюдением всех норм, правил безопасности и регламентов", – написал Кличко в своем Telegram-канале.

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Напомним, что ранее Кличко пообещал столичным бизнесменам "равные и справедливые условия" работы в условиях карантина.

Также смотрите в сюжете, как в столице ряд магазинов и ресторанов работают с нарушением карантина:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин Виталий Кличко кофейня

Источник: Сегодня

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