Кличко срочно собрал депутатов Киеврады на важное заседание

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Виталий Кличко созвал депутатов на заседание Киеврады на 24 октября. Сессию созывают по обращению самих депутатов, уточнили в КГГА.

"Это хорошо, что депутаты поняли свою ответственность перед киевлянами, которые их избрали. И я надеюсь, что заседание состоится и мы примем чрезвычайно важный для жизнеобеспечения столицы вопрос. Ведь речь идет о критически необходимой корректировке бюджета города. От которой зависит и выплата зарплаты столичным транспортникам, и надбавки педагогам, и средства на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, и многих других социальных вопросов", – подчеркнул мэр столицы.

Он также напомнил, что депутаты должны работать, чтобы подготовить и принять бюджет столицы на следующий год.

"Я знаю, что у некоторых депутатов есть политические мотивы дестабилизировать работу Киеврады. Но нужно думать не о личных амбициях, интересах или политических игрищах. Надо осознавать свою ответственность перед киевлянами, ответственность за те процессы, которые происходят в столице. Об жизнеобеспечении нашего города. Это сегодня – главное", – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, что на 9-ю сессию Киеврады VIII созыва зарегистрировались 53 депутата, в итоге, кворум не собрался и заседание было сорвано. Впрочем, городские депутаты не могут собраться на сессию уже более полгода.

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