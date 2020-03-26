Кличко устроил экскурсию по Александровской больнице и показал палату депутата (видео)

В частности, мэр зашел в палату к народному депутату с коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко показал видео из Александровской больнице, где находятся госпитализированные с коронавирусом.

Соответствующий ролик мэр показал во время брифинга 26 марта, уточнив, что в медучреждении он побывал сегодня утром без предварительных договоренностей.

На ролике Кличко пообщался с врачами больницы и зашел в палату к зараженному COVID-19 народному депутату Сергею Шахову. Народный избранник лежит в одиночной палате с холодильником, микроволновой печью и электрочайником.

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Кроме того, Кличко еще раз прокомментировал информацию в СМИ о том, что в Александровской больнице по распоряжению готовят VIP-палаты для отдельных лиц в случае их заболевания COVID-19.

"Скажу одно: оно (распоряжение. – Ред.) было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, МЗ и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте. Документы с грифом "для служебного пользования". В них говорится о подготовленности учреждений здравоохранения к медико-санитарному обеспечению лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана. Эти документы с грифом "для служебного пользования", – заявил мэр.

По его словам, что речь идет якобы о том, что в случае инфицирования первые лица государства должны иметь определенные условия – отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. При этом Кличко добавил, что сегодня разговаривал с президентом Владимиром Зеленским и тот готов отменить такие приказы.

Напомним, в Киеве на данный момент зафиксировано 40 случаев инфицирования коронавирусом.

В Киеве сейчас не работают садики, школы, университеты, ТРЦ, спортивные центры, так как действует карантин. Нарушителям ограничительных мер грозят штрафы:

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