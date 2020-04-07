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Кличко заявил, что не может запретить киевлянам пойти в церковь на Пасху

7 апреля, 11:19

Наталья Руда

Городской глава еще раз призвал людей праздновать христианский праздник дома

Мэр Киева Владимир Кличко в эфире телеканала "Украина 24" снова призвал жителей столицы праздновать Пасху дома, а также призвал представителей максимально ограничить присутствие людей в храмах на праздник.

Как отметил городской глава, власти не могут запретить людям посещать на Пасху церковь.

"Приближается большой праздник Пасхи, и многие люди собираются пойти в церковь. Мы не можем запретить, это желание каждого. Я встречался с представителями всех конфессий, я обратился к ним максимум, если возможно, ограничить присутствие людей в эти дни, и обращаюсь ко всем: если у вас есть возможность, пожалуйста, попразднуйте этот день дома. Это крайне важно", – отметил мэр.

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Ранее Кличко призвал представителей всех религиозных конфессий проводить онлайн-службы.

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Напомним, что 6 апреля стало известно о четырех случаях инфицирования коронавирусом в Киево-Печерской лавре. На минувших выходных лавра уже закрылась на карантин.

Как сообщали новости "Сегодня", в этом году украинцы будут отмечать Пасху в условиях карантина. В этому году она припадает на 19 апреля, а карантин анонсирован до 24 апреля. Вместе с тем, люди активно нарушают карантин:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Пасха Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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