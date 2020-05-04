Климатологи подвели погодные итоги апреля в Киеве

Специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги апреля в Киеве, отметив, что месяц по климатической норме был вполне обычным, но напомнили, что жителям столицы пришлось пережить не только пылевую бурю, но и дождевые рекорды.

В частности, среднемесячная температура воздуха апреля в столице составила +9,9 °С, что лишь на 1,2 °С выше климатической нормы.

"Нынешний апрель останется в летописи погоды с пылевой бурей, которая наблюдалась 16 апреля и вызвала повышенный уровень загрязнения воздуха, а также дождливым рекордом 26 числа, когда впервые с 1891 года в столице выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем было в этот день в 1987 году", – говорится в сообщении.

Реклама

Холоднее всего в Киеве было 1 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,7 °С, а теплее всего – 30 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +24,1 °С.

Осадков на проспекте Науки выпало 36 мм, что составило 74% климатической нормы.

В тренде Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова: двоих подозреваемых выпустили из СИЗО

Подробнее о последствиях пылевой бури смотрите в сюжете:

Отметим, что в апреле столица несколько раз возглавляла антирейтинг городов мира по уровню загрязненности воздуха.

Реклама

Новости "Сегодня" ранее писали, как проверить качество воздуха и кому из специалистов доверять. Подробнее смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама