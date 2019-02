Ко Дню Героев Небесной Сотни киевляне получат матпомощь

Одноразовую адресную материальную помощь получат семьи погибших во время акций протеста и получившие тяжелые телесные повреждения

Фото: AFP

Ко Дню Героев Небесной Сотни более 37 тысяч киевлян получат одноразовую адресную материальную помощь — это как официально зарегистрированные жители, так и внутренне перемещенные лица, стоящие на учете в столице. Согласно распоряжению КГГА, размер помощи составит от 600 до 1500 грн. Так, по данным мэрии максимальная сумма в 1500 грн будет предоставлена членам семей погибших во время акций протеста в ноябре 2013 — феврале 2014 года и на войне в Донецкой и Луганской областях (речь идет как о бойцах, так и волонтерах, в том числе и без вести пропавших).

По 1400 грн дадут киевлянам, которые во время Революции Достоинства получили тяжелые телесные повреждения. По 1300 грн и 1100 грн — тем, кто получил в протестных акциях ранения средней и легкой степени тяжести.

По одной тысяче гривен выделят киевлянам — участникам боевых действий на территории Афганистана.

"Помощь в размере 600 грн будет выделена киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции", — сообщают в Киевской администрации.

Здесь отмечают, что если человек относится к сразу нескольким категориями, то такому предоставляется одна помощь, но в большем размере. С детальным перечнем категорий и сумм выплат можно ознакомиться на сайте

kyivcity.gov.ua.

Напомним, согласно указу президента, День Героев Небесной Сотни в Украине отмечают 20 февраля. Всю предыдущую неделю в столице проходили всевозможные памятные мероприятия, на которых и чиновники разных уровней, и обычные жители вспоминали события пятилетней давности и погибших участников протестов в центре столицы.

Также мы писали, что в Вашингтоне памятная церемония по погибшим Героям Небесной сотни прошла недалеко от Капитолия у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Мероприятие было организовано посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea.

