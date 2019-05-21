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Ко Дню Киева в столице проведут бесплатные экскурсии

21 мая, 16:51

На выбор предлагается семь экскурсий

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Гильдия профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков проведет бесплатные экскурсии ко Дню Киева, который будут отмечать 26 мая, сообщает пресс-служба КГГА.

"Проект подарит киевлянам и гостям города возможность познакомиться с историей Киева, пройтись по улицам, скверам и паркам столицы с лучшими профессиональными гидами города", – говорится в сообщении.

На выбор предлагается семь экскурсий:

  • прогулка "От "Фараона" до "Рейтера" 11:00;
  • прогулка "Киевские дворики" в 12:00;
  • экскурсия "Владимирская горка" в 15:00;
  • экскурсия "От Европейской площади до метро "Арсенальная" в 16:15;
  • экскурсия "Вечерние огни над Днепром" в 17:15;
  • экскурсия "Волшебные Липки" в 18:00;
  • обзорная экскурсия по городу (экскурсия на немецком языке) в 18:00.

Для бесплатного участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться по телефону: 044-362-30-59 или на странице в Facebook, оставив в комментариях отметку "+".

Напомним, 25 и 26 мая киевлян и гостей города ждет большая праздничная программа, которая насчитывает 26 мероприятий различной тематики. Центральным событием празднования Дня Киева станет большой концерт на Контрактовой площади легендарной группы "Space" Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра.

Также мы писали, что День Киева по традиции отмечается в последние выходные мая, и в 2019 году он припадает на 25-26 мая. По такому поводу Святослав Вакарчук решил организовать внеплановое мероприятие – концерт группы "Океан Ельзи" на ВДНХ. Приятной неожиданностью для поклонников творчества рок-коллектива стала цена билетов на концерт, которая стартует от 250 грн – за места в фан-зонах, и 950 грн – в суперфан-зонах. Начнется концерт "Океану Ельзи" в 19:00.

Впрочем, в эти дни будет также много других интересных мероприятий, которые можно посетить всей семьей. 

Также смотрите, как Киев отмечал День Европы.

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Тег Киев, экскурсия, день Киева

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