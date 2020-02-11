Ко Дню святого Валентина столичный ЦУМ переименовали

Ко Дню святого Валентина киевский ЦУМ временно переименовали. Строгий и монументальный универмаг стал романтичным, и называется ЦЬОМ.

Посетителям и прохожим обновленный ЦУМ по душе.

"Он цемает всех, цем-цем! Отлично! День же Святого Валентина, конечно, ЦУМ должен цемать", – говорит жительница Киева.

"Нравится, очень хорошо. Еще и розовый цвет – так симпатично", – говорит девушка, чьим мнением поинтересовались "Сегодня".

"Классный ход, прикольно", – добавляет еще одна жительница столицы.

Новое название на фасаде появилось ко Дню святого Валентина, ради создания праздничного настроения, чтобы заставить людей улыбнуться, говорят в ЦУМе. И эффект превзошел все ожидания.

"С первой минуты появления этого названия на Крещатике нас начали отмечать в соцсетях. Мы, конечно, знали, что это как-то всколыхнет общество, но даже не надеялись, что это станет взрывом в соцсетях", – говорит руководитель отдела креатива и пиара ЦУМа Маруся Коваль.

И действительно: желающих сделать кадр с романтическим "ЦЬОМ" немало.

"Это очень круто! Мы когда увидели, сразу пошли сюда фотографироваться", – говорит жительница Киева. "Мне тоже очень понравилось. Фоточек сделали пока не много, но будем выбирать, будем еще фотографироваться", – говорит еще одна девушка.

Обновленная вывеска будет украшать универмаг до Дня святого Валентина включительно.

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