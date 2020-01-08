Ко Всемирному дню метро: какие тайны скрывает подземка в Киеве

Самая глубокая станция в Европе, 122 эскалатора и протяженность почти в 70 километров. Все это факты о киевской подземке, которой ежедневно пользуются более миллиона человек. Но от глаз пассажиров скрыто немало интересного. Специально ко Всемирному дню метро новости "Сегодня" постарались сделать тайное явным.

Утомленные пассажирами утром поезда отдыхают в депо, чтобы вечером снова приступить к работе.

Валерий Макушенко, мастер участка по ремонту пневмооборудования:

"Массовый выход начинается в 16 с копейками, а к 17 часам выход идет еще чаще, потому что час пик. После 19 опять начинается опять заход в депо. И все, составы становятся в отстой, на ТО".

Один из поездов возвращается в депо прямо во время съемки. Здесь поезда и отремонтируют, и убирают. Внутри моют поручни, пол и даже кресла. Внешне же вагоны чистят автоматически. Всего в депо синей ветви "обитают" четыре десятка поездов. "За кулисы" одного из них попадаем и мы.

А это комната управления работой станции "Сырец". На сменах в метро Наталья Маслянич уже тринадцатый год.

"Освещением станции, освещением тоннелей, также на этом пульте есть экстренное отключение напряжения. Также мы с пульта этого можем управлять работой эскалаторов", – показывает Наталья свое место.

Специально для новостей "Сегодня" включает знакомое каждому, кто хоть раз бывал в подземке, напоминание.

"Есть у нас график для ведения информации: в час пик мы включаем информацию раз в 15 минут. Не в пиковое время раз в полчаса", – объясняет она.

А вот эскалаторы станции "Арсенальная". Но это лишь вершина айсберга. "Внутренности" же прячутся в машинном зале. Мощные двигатели, сотни деталей и шкаф управления. Диаметр главного вала составляет 160 сантиметров. Редуктор выше, чем главный вал. Он выше двух метров. Все эти механизмы слаженно работают для движения лестничного полотна. Но иногда происходит непредвиденное.

Павел Гаврищук, заместитель начальника эскалаторной службы КП "Киевский метрополитен":

"На этой станции за последние две недели произошло два случая, когда в гребенку попадали юбки".

А напоследок еще раз подчеркивают: метро – не развлечение. И соблюдение правил пользования подземкой это безопасность и спокойствие всех.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевском метро установят новые турникеты за 100 млн гривен. Оборудование будет произведено словенской компанией Riko, industrijski, gradbeni inzeniring in leasing d.o.o. Об этом свидетельствуют результаты проведенного тендера, опубликованные на сайте закупок ProZorro.

Ранее в столичной подземке произошел сбой в работе турникетов для оплаты проезда по банковским карточкам. Кроме того, ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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