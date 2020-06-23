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Кофе и тортик из цветов: в парке Киева появился новый арт-объект (фото)

23 июня, 21:15

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Необычной клумбой можно полюбоваться в парке Наталка

В Киеве в канун Дня Конституции и Дня молодежи сотрудники зеленого хозяйства приготовили приятный подарок – новый арт-объект, который создали в парке Наталка, говорится в сообщении КП УЗН Оболонского района.

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Симпатичная клумба в виде кусочка торта и чашки кофе находится неподалеку от набережной в парке.

"Приглашаем всех на кофе с молоком и пирожным. Эту локацию в парке "Наталка" создали исключительно для эстетического вкуса и новых ярких фото в Ваши коллекции. Наслаждайтесь!", – говорится в сообщении предприятия.

Ранее в парке "Наталка" пообещали обустроить пляжную зону. Также в планах города – обновить в текущем году еще 12 парков, в которых после ремонта должны появиться детские и спортивные площадки, велодорожки и новое освещение. Еще в планах столичной власти на этот год – замена вагонов фуникулера. Они, по словам мэра, будут более быстрыми, со стеклянной крышей и современной системой кондиционирования.

Также в Киеве может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров.

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Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко представил проект нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет, в декабре прошлого года.

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Киев клумба арт-объект Наталка

Источник: Сегодня

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