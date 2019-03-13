Кофейни на колесах: как легально открыть свой бизнес в Киеве

Чтобы открыть автокофейню в столице, нужно принять участие в электронных торгах

Фото: Pixabay

Кофейни на колесах: как легально открыть свой бизнес в Киеве Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e57/a32/5c7e57a3271e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e57/a32/5c7e57a3271e3.jpg 2019-03-13T10:56:00+02:00 Другие новости Чтобы открыть автокофейню в столице, нужно принять участие в электронных торгах

Автокофейни могут стать прибыльным бизнесом и приносить приличный доход. Такие точки продажи бодрящего напитка в Киеве открываются буквально в каждом уголке столицы, а их количество, пожалуй, растет со скоростью звука. Впрочем, такой бизнес не всегда организован законно.

Как сообщили в КП "Городской магазин", в Киеве право на размещение автокофейни реализовывается на электронных торгах и в них могут участвовать все желающие, однако для этого нужно быть либо юрлицом, либо физлицом-предпринимателем.

"Выбрать место поможет утвержденный перечень локаций в объявлении на нашей странице в FB и на сайте КГГА. Стартовая цена лота зависит от форматной зоны: от 45 тыс. грн до 76,5 тыс., ближе к центру – дороже. А окончательная – от результатов торгов. Для участия в них нужно зарегистрироваться на электронной торговой бирже, подать заявку, оплатить гарантийный и регистрационный взносы. Побеждает участник, предложивший наивысшую цену. Он заключает с КП "Городской магазин" договор, должен иметь свидетельство о регистрации транспорта с отметкой о переоснащении, сертификат на газовое оборудование, если такое есть. Также он оплачивает паевое участие. После оформления всех документов можно приступать к работе. Все официальные точки помечены голограммой. Рядом с голограммой на фасаде объекта размещается информационный талон об уплате паевого участия. А также не забываем размещать ФИО продавца и режим работы. Все детали можно узнать на странице нашего КП facebook.com/magazinkp", – рассказал директор КП "Городской магазин" Андрей Андрущенко.

Напомним, в Киеве законные МАФы на колесах и торговые палатки начали маркировать специальной голограммой летом прошлого года.

Также журналисты обошли не одну кофейню, чтобы выяснить – что же украинцам продают под видом ароматного напитка.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.