Кофейни на колесах: как легально открыть свой бизнес в Киеве
Чтобы открыть автокофейню в столице, нужно принять участие в электронных торгах
Автокофейни могут стать прибыльным бизнесом и приносить приличный доход. Такие точки продажи бодрящего напитка в Киеве открываются буквально в каждом уголке столицы, а их количество, пожалуй, растет со скоростью звука. Впрочем, такой бизнес не всегда организован законно.
Как сообщили в КП "Городской магазин", в Киеве право на размещение автокофейни реализовывается на электронных торгах и в них могут участвовать все желающие, однако для этого нужно быть либо юрлицом, либо физлицом-предпринимателем.
"Выбрать место поможет утвержденный перечень локаций в объявлении на нашей странице в FB и на сайте КГГА. Стартовая цена лота зависит от форматной зоны: от 45 тыс. грн до 76,5 тыс., ближе к центру – дороже. А окончательная – от результатов торгов. Для участия в них нужно зарегистрироваться на электронной торговой бирже, подать заявку, оплатить гарантийный и регистрационный взносы. Побеждает участник, предложивший наивысшую цену. Он заключает с КП "Городской магазин" договор, должен иметь свидетельство о регистрации транспорта с отметкой о переоснащении, сертификат на газовое оборудование, если такое есть. Также он оплачивает паевое участие. После оформления всех документов можно приступать к работе. Все официальные точки помечены голограммой. Рядом с голограммой на фасаде объекта размещается информационный талон об уплате паевого участия. А также не забываем размещать ФИО продавца и режим работы. Все детали можно узнать на странице нашего КП facebook.com/magazinkp", – рассказал директор КП "Городской магазин" Андрей Андрущенко.
Напомним, в Киеве законные МАФы на колесах и торговые палатки начали маркировать специальной голограммой летом прошлого года.
Также журналисты обошли не одну кофейню, чтобы выяснить – что же украинцам продают под видом ароматного напитка.
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