Когда пустят в парки: Кличко рассказал о первых послаблениях карантина в Киеве

Власти столицы разработала первоочередные шаги по ослаблению ограничений. Это будет происходить постепенно и с учетом развития ситуации. При этом постепенное возвращение города к привычной жизни будет проходить по примеру европейских стран.

"Здесь мы изучаем опыт европейских стран, где открывают сначала небольшие магазины. Медленно снимают ограничения на доступ к публичным заведениям и местам. На работу общественного транспорта. Потому что нельзя перечеркнуть непродуманными действиями все усилия в борьбе с вирусом! Смягчение, еще раз подчеркну, будет зависеть от динамики заболеваемости. Если у нас продолжит расти количество больных – карантин будет продолжаться", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Мэр столицы также прокомментировал идею разрешить прогулки в парках и открыть библиотеки. С учетом того, что болезнь еще не пошла на спад, зеленые зоны по-прежнему остаются недоступны для горожан.

"Пик мы еще не прошли. Болезнь не идет на спад. Сегодня есть надежда на то, что нам удалось удержать ситуацию. Что ограничительные меры, которые ввели, дали свой результат. И у нас не будет инфекционного взрыва. Но говорить о победе над пандемией еще рано. Поэтому я и призываю киевлян и всех украинцев: оставайтесь дома, берегите себя и своих родных. Мы преодолеем этот вызов только если будем соблюдать правила", – сообщил Виталий Кличко.

Также мэр напомнил о том, что поминальные дни перенесены на 6 июня.

"К тому времени доступ на все кладбища будет ограниченным. Поэтому не надо туда идти в следующие выходные", – предупредил градоначальник.

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Напомним, карантин в Украине продлен до 11 мая. Для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента "Дія". Ранее Денис Шмыгаль предупредил, что украинцам придется жить с ограничениями еще два года.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 6592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 624, умерли 174 человека.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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