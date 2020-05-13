Когда в Киеве откроют кинотеатры и ТРЦ

Кинотеатры будут открывать в самую последнюю очередь

В Киеве постепенно смягчают карантин. Со вчерашнего дня заработали парикмахерские, салоны красоты, нотариальные конторы, стоматологические кабинеты, магазины площадью до 300 квадратных метров, летние площадки ресторанов и кафе, киоски по продаже кофе. Также постепенно разрешают работу продуктовых рынков, но при условии строгого соблюдения санитарных норм.

Сайт "Сегодня" узнавал, когда заработают крупные торговые-развлекательные центры Киева и кинотеатры.

"Торгово-развлекательные центры Киева откроются лишь при одном условии: если распространение вируса будет значительно уменьшаться. При другом развитии ситуации они будут оставаться закрытыми. Что же касается запуска работы столичных кинотеатров, то их будем открывать в самый последний момент. Думаю, что это произойдет на последнем этапе выхода из карантина, когда возобновит свою работу Киевский метрополитен", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Многие ТРЦ города остаются закрытыми. Частично работают те, в которых находятся крупные продуктовые супермаркеты. Впрочем, в некоторых торговых центрах уже возобновляют работу магазины одежды. Покупателям начали приходить сообщения об открытии таких бутиков.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу метрополитена с 25 мая.

Отметим, что с ослаблением карантина столицу парализовали масштабные пробки, а люди часами добираются на работу. При этом существенно подорожало такси.

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