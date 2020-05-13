Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,79
29,08
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Когда в Киеве откроют кинотеатры и ТРЦ

13 мая, 16:18

Александр Марущак

Кинотеатры будут открывать в самую последнюю очередь

В Киеве постепенно смягчают карантин. Со вчерашнего дня заработали парикмахерские, салоны красоты, нотариальные конторы, стоматологические кабинеты, магазины площадью до 300 квадратных метров, летние площадки ресторанов и кафе, киоски по продаже кофе. Также постепенно разрешают работу продуктовых рынков, но при условии строгого соблюдения санитарных норм.

Сайт "Сегодня" узнавал, когда заработают крупные торговые-развлекательные центры Киева и кинотеатры.

"Торгово-развлекательные центры Киева откроются лишь при одном условии: если распространение вируса будет значительно уменьшаться. При другом развитии ситуации они будут оставаться закрытыми. Что же касается запуска работы столичных кинотеатров, то их будем открывать в самый последний момент. Думаю, что это произойдет на последнем этапе выхода из карантина, когда возобновит свою работу Киевский метрополитен", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Многие ТРЦ города остаются закрытыми. Частично работают те, в которых находятся крупные продуктовые супермаркеты. Впрочем, в некоторых торговых центрах уже возобновляют работу магазины одежды. Покупателям начали приходить сообщения об открытии таких бутиков.

Реклама

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу метрополитена с 25 мая.

Отметим, что с ослаблением карантина столицу парализовали масштабные пробки, а люди часами добираются на работу. При этом существенно подорожало такси.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин кинотеатр трц

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)
Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)Другие новости
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на вынос
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на выносДругие новости
Под Киевом разгорелся скандал: в больнице требовали деньги за тест на COVID-19
Под Киевом разгорелся скандал: в больнице требовали деньги за тест на COVID-19Другие новости
Три смерти от коронавируса за сутки: что известно про умерших в Киеве
Три смерти от коронавируса за сутки: что известно про умерших в КиевеДругие новости
В кафе на карантине: как теперь будут работать заведения Киева
В кафе на карантине: как теперь будут работать заведения КиеваДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...