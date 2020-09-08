Когда в Киеве ужесточат карантин: названы условия

Новые вспышки инфекции сейчас фиксируют в банках, а на следующей неделе будут школы

В течение минувших дней в Киеве не уменьшается количество заразившихся коронавирусом. Так, за последние сутки зафиксировано еще 244 случая инфицирования. Двое людей умерли.

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Сайт "Сегодня" поинтересовался в Госпродпотребслужбе Киева, когда и при каких условиях могут ужесточить карантин в Киеве.

По словам Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы столицы, ужесточить карантин могут, если загрузка коечного фонда будет превышать 75%.

"Если такой превысит 50% – город автоматически перейдет в "оранжевую" зону. Кроме того, ужесточение карантина возможно, если рост темпов заболеваемости будет выше 10%. Сегодня в городе наблюдается повышенная лабораторная диагностика инфекции и госпитализация больных. Мы расширяем коечный фонд в городских больницах. Поэтому в ближайшее время для рассмотрения перехода к ужесточению карантина у нас пока нет оснований. Однако если мы не будем стабилизировать ситуацию и контролировать рост заболеваемости – может быть резкое ухудшение и возврат к жесткому карантину. Киев попадет в "красную" зону, если загрузка коечного фонда будет превышать 75%", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан.

Мы поинтересовались у главы Госпродпотребслубы Киева, какая ситуация с карантином в школах и детских садиках столицы.

"Ежедневно мы проводим мероприятия по 5-10 таким организованным группам. Проводятся отдельные мероприятия при выявлении больных, как среди учителей, так и среди учеников. Могу сказать, что на сегодня ситуация контролируемая. Если все службы будут работать в таком же режиме – нам удастся справиться с инфекцией в школах города. Ситуация типичная. Такие же проблемы возникали и при гриппе. Мы закрываем школьные организованные группы на карантин и по ковиду. Так же было при дифтерии, ветрянке и других инфекционных заболеваниях", – заверяет Олег Рубан.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Дарницком районе столицы – 2466 человек. Мы поинтересовались у главы Госпродпотребслужбы, могут ли в Киеве ввести красные зоны по районам, где больше всего инфицированных.

"Нет. Таких зон по районам города не может быть. Киев – это мегаполис, где максимально рассредоточены все учреждения, и делить его на зоны не получится. Ведь больницы расположены в разных районах, как и трудовые коллективы. А Дарницкий район находится в лидерах по инфекции, поскольку там проживает больше всего населения", – отмечает Рубан.

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По его словам, крупные очаги инфекции, к счастью, в Киеве пока не выявляются.

"Максимальные очаги – это 5-6 инфицированных в организованных трудовых коллективах. Мы их своевременно выявляем. Сейчас – это финансовые структуры, а именно банки. Они почему-то заняли первое место. Наверное, потому, что люди вернулись на работу из отпусков, которые провели в "красных" регионах, где инфекция распространяется очень быстро. В топе у нас на этой и прошлой неделях – сотрудники финансовых учреждений. На втором месте – учебные заведения – школы и вузы. Дети вернулись к учебе, и заметен всплеск заболевания. Я думаю, что через неделю они будут занимать первое место, и мы будем работать исключительно с ними. Однако у нас наработан четкий алгоритм действий! Проводятся профилактические и противоэпидемиологические мероприятия. И мы знаем, как бороться с инфекцией", – заверяет Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Напомним, что в Киевской области, которая, как и столица, не готова к смягчению карантина, из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 1547 учеников, а 14 учреждений среднего образования полностью или частично перевели на удаленный режим. Причиной стало заболевание учеников или преподавателей.

А инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в комментарии для сайта "Сегодня", отвечая на вопрос о дистанционном обучении, сказала следующее:

"Ничего страшного ни с кем не случится. Те, кто учится, будут и дальше учиться прекрасно, те, кто не учится – тем все равно. Никто не придумал пока что лучшей защиты как разобщение, изолирование. Я не люблю давать прогнозов по этому вирусу, но, тем не менее, большая вероятность, что самым тяжелым периодом будет время до марта. Нам всем нужно максимально спокойно его пережить. Сейчас мы на пороге роста заболеваемости".

Как должны работать школы во время карантина и что советуют министр образования, смотрите в нашем сюжете:

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