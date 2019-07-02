Конфликт вокруг скандальной застройки в Киеве: судьба Протасова Яра пока не решена

Удастся ли прекратить скандальную стройку, пока неясно, ведь земля под ней находится в частной собственности

Фото: Сегодня

Киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6, в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

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На днях городские власти даже обратились к застройщику с просьбой прекратить любые работы на участке до урегулирования конфликта с местными жителями и активистами.

СПОРЫ. Активные подготовительные работы на участке площадью 2,78 гектара начались еще в начале мая, но на протяжении двух месяцев местные активисты с переменным успехом пытаются всячески не допустить начала строительства: устраивают акции протеста и перекрывают дорогу. Огромный бетонный забор уже полностью снесли, а на нескольких локациях стройки поставили палатки, в которых круглосуточно дежурят люди. Строительство еще не началось, а более сотни деревьев уже уничтожены. В компании-застройщике "Сегодня" рассказали, что в ходе подготовительных работ спилили 170 деревьев, а общее количество зеленых насаждений под рубку составит 370 штук из 1254 деревьев, растущих на склоне. Хотя местные сетуют, что склон уже практически полностью голый.

"Убирают и молодые деревца, и крупные — все без разбора", — жалуется киевлянка Наталья Руда.











Застройщик уверяет, что срубленные деревья заменят на 300 вечнозеленых растений и дополнительно проведут благоустройство территории.

ПОЗИЦИИ СТОРОН. В то же время, представители застройщика считают, что все акции протеста устраивают активисты ради личной выгоды.

"Там за деньги работают активисты, которые занимаются собственным или политическим пиаром, а также те, кто самоутверждаются с позиции силы, регулярно ломая заборы на стройках Киева", — говорят у генподрядчика.

Также тут считают, что киевлян умышленно запугивают уничтожениям 15 гектаров леса в Протасовом Яру и закатыванием склонов в асфальт, но компания пытается донести людям, что их проект полезен для жителей Соломенского района, с представителями которого они уже начали переговоры о вариантах благоустройства яра.

Но жители не верят заявлениям.

"Мы круглосуточно дежурим в палатках по два человека, а когда пытались завезти на стройку технику, то женщины ложились под нее и не пускали на объект. Мы будем дежурить здесь до тех пор, пока застройщик не уберется отсюда", — заявляет дежурный Богдан Москалец.

Он также подчеркнул, что жители района ни на какие компромиссы не соглашались.

ВЛАСТИ. КГГА обратилась к застройщику, чтобы тот временно прекратил работы, откорректировал проект и представил его на градостроительном совете, согласовав с экспертами и общественностью. Но удастся ли прекратить стройку, пока неясно, ведь земля под ней находится в частной собственности и все необходимые документы на работы у компании есть.

"В таких ситуациях, когда у застройщика есть вся разрешительная документация, у городской власти нет другого рычага влияния, кроме обращений в суды", — пояснил позицию города мэр Виталий Кличко.

Ранее мы публиковали видео драки между активистами и представителями застройщика.

При этом сообщалось, что застройщик в Броварах украл у горожан два миллиона гривен.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.

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